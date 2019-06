【KTSF】

南灣聖荷西市一棟住宅週日晚發生槍擊案,至少5人死亡,當中包括行兇疑犯,警方指案件是一宗謀殺自殺案。

警方表示,週晚8點半左右接到多人報案,指Habbitts Court 500號路段附近有人開槍,警員趕至現場後,與一棟住宅內的槍手對峙。

警方指出,槍手在屋內開槍打傷至少4人,隨後吞槍自盡,中槍者包括3名女性及一名男性,其中兩人當場死亡,另外兩人送院後傷重不治。

目前警方仍然封閉現場以作調查。

