【KTSF】

中半島Redwood City警方在市內一間民居內檢獲1,000磅非法煙花,拘捕了3名男子。

警員前日在Hoover街3500號路段一間民居內,原本調查另一宗案件,期間在屋內發現非法煙花,屋內幾個人曾經嘗試逃走,最後被捕。

警員獲搜查令後,在屋內檢獲1,000磅非法煙花。

警方表示,煙花數量和種類足以對附近住宅區造成嚴重威脅,涉事民居都好近101號公路,3名被捕男子被控售賣危險煙花罪名,其中一名最年輕的18歲疑犯,被控多一項藏有大量煙花重罪。

當局提醒民眾,藏有或使用煙花可被罰款最高5萬元及入獄。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。