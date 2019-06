【KTSF】

一款在大型連鎖超市出售的嬰兒配方奶粉,因可能含有金屬而要回收。

Perrigo公司現正在全國回收23,388罐,35安士裝Parent’s Choice品牌的Advantage加鐵嬰兒配方奶粉,原因在於奶粉當中可能含有金屬異物。

受影響的產品由Walmart獨家出售,批次編號為C26EVFV,最佳食用日期為2021年2月26日前。

FDA提醒持有產品的消費者應立即停用,並聯繫Walmart退款。

