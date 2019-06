特朗普宣布推遲非法移民掃蕩行動兩星期

【KTSF 陳嘉琪報導】

特朗普總統宣布,原定於週日開始的大規模逮捕及遣返非法移民的掃蕩行動將推遲兩星期,消息指,眾議院議長普洛西曾致電總統要求取消掃蕩行動,而移民維權組織則已展開多項應變措施,包括提供免費法律諮詢等。

雖然目前的圍捕計劃被推遲,但仍有很多非法移民非常擔心自己的處境,全國各大城市都有移民維權團體組織各項活動提供幫助。

例如在洛杉磯就有維權團體提供免費的法律諮詢,發放紅色的小卡片,指導非法移民如何應對聯邦移民及海關(ICE)執法人員,包括根據憲法第五修正案有保持沉默的權利,同時根據第四修正案,如果ICE人員沒有搜查許可,市民不應該允許他們進入房屋。

有知情人士透露,上週五晚上,普洛西曾與特朗普通話,勸說特朗普取消圍捕計劃,之後普洛西發推特表示,圍捕會使很多移民家庭分離,這個計劃很無情。

在第二天,特朗普就發推特表示,將圍捕計劃推遲兩週進行,這是為了給民主和共和兩黨更多時間協商出一個彌補移民政策漏洞的辦法,如果屆時還沒有定論,則將立即執行圍捕計劃。

隨後普洛西又發推文指,歡迎總統推遲搜捕計劃。

上週二特朗普在宣布將參加2020年總統大選之前,先在推特上發文稱,美國移民及海關執法局人員會在週日開始,在包括舊金山在內的十個大城市大規模搜捕曾經收過遞解出境命令的移民家庭。

這個行動將影響至少2,000名非法移民,有分析指,特朗普的搜捕計劃是一個籌碼,用來推進他的移民政策。

