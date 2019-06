穿黑衣示威者聚集香港政府大樓抗議（視頻）

【i-CABLE】

不滿香港政府無回應撤回修訂《逃犯條例》等等訴求的示威者再到灣仔的政府大樓聚集,是4日內第二次,數百人響應網上號召到灣仔稅務大樓及入境事務大樓,在大堂和上樓示威,大樓運作受影響,稅務局、郵政局等部門服務一度暫停,政府宣佈行政會議明天休會。

一批穿黑衣的人早上在立法會示威區聚集,中午12時,一起走到灣仔稅務大樓,他們手持要求成立獨立調查委員會等標語進入大樓內,管理處報警,指有數百人進內,正值午飯時間,保安開放緊急通道,指示大樓內的人經停車場離開,停車場都有示威者聚集,但未有阻止人乘搭升降機。

而在大堂,示威者亦開出一條路讓人走,但只可出、不可入。有市民不滿,雙方一度推撞,數名警員離遠觀察。

到下午2時多,有示威者在升降機旁,升降機門一關就擋住,有人不滿、出手阻止,再次有推撞,另一批示威者就上到不同樓層,稅務局及郵政局等部門都拉閘,服務一度暫停,他們逗留約兩個半小時,轉到對面的入境事務大樓。

有不少示威者來到6樓的接待處排隊,不過同時6樓一些櫃位,繼續叫籌號、如常運作,有示威者去到優秀人才及內地居民組櫃位向職員查詢申請程序,部份示威者留在低層,一度擋著扶手電梯,指通道已經封鎖,數分鐘後放行,他們在下午4時多,陸續返到立法會示威區。

