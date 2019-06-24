穿黑衣示威者聚集香港政府大樓抗議（視頻）

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不滿香港政府無回應撤回修訂《逃犯條例》等等訴求的示威者再到灣仔的政府大樓聚集，是4日內第二次，數百人響應網上號召到灣仔稅務大樓及入境事務大樓，在大堂和上樓示威，大樓運作受影響，稅務局、郵政局等部門服務一度暫停，政府宣佈行政會議明天休會。

一批穿黑衣的人早上在立法會示威區聚集，中午12時，一起走到灣仔稅務大樓，他們手持要求成立獨立調查委員會等標語進入大樓內，管理處報警，指有數百人進內，正值午飯時間，保安開放緊急通道，指示大樓內的人經停車場離開，停車場都有示威者聚集，但未有阻止人乘搭升降機。

而在大堂，示威者亦開出一條路讓人走，但只可出、不可入。有市民不滿，雙方一度推撞，數名警員離遠觀察。

到下午2時多，有示威者在升降機旁，升降機門一關就擋住，有人不滿、出手阻止，再次有推撞，另一批示威者就上到不同樓層，稅務局及郵政局等部門都拉閘，服務一度暫停，他們逗留約兩個半小時，轉到對面的入境事務大樓。

有不少示威者來到6樓的接待處排隊，不過同時6樓一些櫃位，繼續叫籌號、如常運作，有示威者去到優秀人才及內地居民組櫃位向職員查詢申請程序，部份示威者留在低層，一度擋著扶手電梯，指通道已經封鎖，數分鐘後放行，他們在下午4時多，陸續返到立法會示威區。

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