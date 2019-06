【KTSF 歐志洲報導】

長榮空服員的罷工行動如何影響來到灣區的乘客?

長榮空服員宣佈罷工之後,舊金山國際機場上週五下午和傍晚,原本分別各有一趟從台北飛來舊金山的班機,晚上8時抵達的航班被取消,下午航班在5時多到達,剛下飛機的機師和空服員都不願置評。

一些乘客的行程,已經被公司重新安排,一些乘客還不知道回程如何處理。

有乘客說:”出差的,接下來會不會受影響不曉得,接下來看回去會不會取消。”

另一名乘客說:”已經影響了,原本我們是直飛紐約,然後把我們安排來到這裡,然後再轉機到紐約,要在機場待6個小時,那就會失去了一天,會影響我們的酒店,因為一天不見了,長榮說說我們回去的時候,可以要求賠償。”

