長榮航空空服員罷工嚴重影響往返舊金山台北航班（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

長榮航空空服員罷工嚴重影響往返舊金山和台北的航班，每天已有兩個航班取消，受影響的乘客不得不改變計劃。

長榮航空空服員突然罷工，也令準備搭長榮班機往返舊金山台北的旅客大受影響，售賣很多長榮台北機票的旅行社也變得非常忙碌，要幫即將出行的客人選擇其它仍有空位飛台北的航線，不論直飛還是轉機航班。

JC Travel發言人張碧玉說：”同時還要考慮回程問題，因為回程罷工，我們也不知道究竟在多短的時間之內就可以結束，所以有的客人為了避免將來在台北回不來，他們也許整張票就給退了，不過長榮這方面也能夠理解，所以就可以讓客人完全免費，沒有任何的費用。”

旅行社表示，在這種非常時期，長榮有給乘客更多選擇，並讓旅行社協助客人，透過其它航空公司轉運，包括直飛的華航、聯航，或經其它城市轉機回台北，例如北京、上海及香港等。

張碧玉說：”只要你能夠抵達台北的航班，它都接受，那經濟艙當然你就是經濟艙，豪經艙你就訂同樣的艙等，商務艙也訂同樣艙等，只是你不能夠越界，訂更高一層的。”

另外，如果乘客沒有透過旅行社買機票，而是網上購票該怎麼辦呢？

張碧玉說：”他只好跟長榮航空公司直接聯絡，或在網路上自己找，然後只要他有同樣的其它航空公司他都可以做選擇，但就要耐心一點，因為航空公司的電話非常難打。”

長榮航空舊金山飛台北，原本一天有3個航班，目前取消了兩個航班，只保留下午抵達的一班飛機，因此午夜飛台北的航班不受影響。

旅行社提醒沒有取消航班的長榮旅客，越早到機場越好，以免有任何意想不到的狀況出現，如果一定要當天出發的乘客，也可以到機場Standby，看能否遇到空出的機位。

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