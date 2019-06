長榮航空空服員罷工嚴重影響往返舊金山台北航班（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

長榮航空空服員罷工嚴重影響往返舊金山和台北的航班,每天已有兩個航班取消,受影響的乘客不得不改變計劃。

長榮航空空服員突然罷工,也令準備搭長榮班機往返舊金山台北的旅客大受影響,售賣很多長榮台北機票的旅行社也變得非常忙碌,要幫即將出行的客人選擇其它仍有空位飛台北的航線,不論直飛還是轉機航班。

JC Travel發言人張碧玉說:”同時還要考慮回程問題,因為回程罷工,我們也不知道究竟在多短的時間之內就可以結束,所以有的客人為了避免將來在台北回不來,他們也許整張票就給退了,不過長榮這方面也能夠理解,所以就可以讓客人完全免費,沒有任何的費用。”

旅行社表示,在這種非常時期,長榮有給乘客更多選擇,並讓旅行社協助客人,透過其它航空公司轉運,包括直飛的華航、聯航,或經其它城市轉機回台北,例如北京、上海及香港等。

張碧玉說:”只要你能夠抵達台北的航班,它都接受,那經濟艙當然你就是經濟艙,豪經艙你就訂同樣的艙等,商務艙也訂同樣艙等,只是你不能夠越界,訂更高一層的。”

另外,如果乘客沒有透過旅行社買機票,而是網上購票該怎麼辦呢?

張碧玉說:”他只好跟長榮航空公司直接聯絡,或在網路上自己找,然後只要他有同樣的其它航空公司他都可以做選擇,但就要耐心一點,因為航空公司的電話非常難打。”

長榮航空舊金山飛台北,原本一天有3個航班,目前取消了兩個航班,只保留下午抵達的一班飛機,因此午夜飛台北的航班不受影響。

旅行社提醒沒有取消航班的長榮旅客,越早到機場越好,以免有任何意想不到的狀況出現,如果一定要當天出發的乘客,也可以到機場Standby,看能否遇到空出的機位。

