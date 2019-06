【i-CABLE】

台灣長榮航空空中服務員工潮進入第5天,工會代表到總統府陳情。

數十名罷工空中服務員,早上冒雨到總統府外,向總統蔡英文陳情,批評自罷工以來,長榮態度愈來愈強硬。

有外站員工在社交網站發布支持罷工的照片後,被公司要求簽署承諾不罷工同意書。

受工潮影響,長榮週一取消百多班航班,當中14班來往香港。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。