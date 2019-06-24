聯邦民主黨人擬對聯邦運輸部長趙小蘭展開調查

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國會民主黨員考慮對聯邦運輸部長趙小蘭展開調查，質疑她利用影響力幫助家族的船運事業，有專家指趙小蘭明顯違反操守。

趙小蘭是特朗普政府監督航運業的最高官員，這也是讓她致富的原因，她的家族公司居全球乾散貨船翹楚，由來自中國的移民雙親建立，目前公司由妹妹Angela負責，主要跟中國做生意，這也是為什麼趙小蘭備受質疑。

趙家的航運企業福茂集團（Foremost Group）是一家美國公司，但是公司在中國造船僱用中國的工人貨運往來美中之間，趙小蘭的妹妹身兼船廠的頭號貸款方、中國銀行的董事，儘管沒有證據顯示趙小蘭利用職務影響政府政策，讓家族企業獲利，但她經常到中國為公司出席重要活動。

不少中國問題專家告訴CNN，趙小蘭對家族的關係，不管是有意還是無心，都傳達了些訊息。

有中國問題專家就指出，中國近年來加大力度打擊貪污，但裙帶關係在中國還是很重要。

投資銀行家Robert Lawrence Kuhn說：”在中國，企業跟政府的關係文化是由來已久，於今依然，這種觀念就是，如果你在中國跟有權有勢的人或親戚搭上，對你的事業很有幫助。”

趙小蘭的發言人立刻回應，運輸部長跟福茂企業沒有官方的關係，但不可否認，這間公司的確讓她致富。

趙小蘭跟夫婿、聯邦參議院共和黨領袖麥康尼，從趙的雙親收到數百萬的贈與，根據2008年財務申報，麥康尼是最有錢的參議員之一。

趙小蘭的家族成員也捐超過百萬元給麥康尼做政治用途，福茂集團持續發大財，趙小蘭也可繼承可觀的財富。

法律系教授認為，像在辦公室的這種場景，就是違反美國政府倫理規範，特別是為組織、產品，或是為個人背書，法律就明文規定，行政官員不能利用官職而替上述項目背書。

趙小蘭經常訪問中國，拜訪官員，被認為是福茂集團最重要的非正式代表，經常跟中國高官見面。

2008年，時任聯邦勞工部長趙小蘭就帶著她父親，正式拜會中國總理溫家寶，2015年她坐在湖北省書紀旁邊，被介紹是前任美國勞工部長，根據中國媒體報導，這場會面是要促進湖北省與福茂集團的雙邊利益合作。

由民主黨領導的一個新的監督團體控告聯邦運輸部，要求取得該機構任何有提到趙小蘭家族企業的有關文件，不少民主黨議員也表關切，他們可能調查趙小蘭是否以權謀私。

聯邦運輸部聲稱，這是”政治攻擊”，”試圖編織一個網羅搞老掉牙的含沙射影，反映出對運輸部的責任無知，也顯示對文化誤解”。

趙小蘭的發言人則說趙沒有犯錯。

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