聯邦民主黨人擬對聯邦運輸部長趙小蘭展開調查

國會民主黨員考慮對聯邦運輸部長趙小蘭展開調查,質疑她利用影響力幫助家族的船運事業,有專家指趙小蘭明顯違反操守。

趙小蘭是特朗普政府監督航運業的最高官員,這也是讓她致富的原因,她的家族公司居全球乾散貨船翹楚,由來自中國的移民雙親建立,目前公司由妹妹Angela負責,主要跟中國做生意,這也是為什麼趙小蘭備受質疑。

趙家的航運企業福茂集團(Foremost Group)是一家美國公司,但是公司在中國造船僱用中國的工人貨運往來美中之間,趙小蘭的妹妹身兼船廠的頭號貸款方、中國銀行的董事,儘管沒有證據顯示趙小蘭利用職務影響政府政策,讓家族企業獲利,但她經常到中國為公司出席重要活動。

不少中國問題專家告訴CNN,趙小蘭對家族的關係,不管是有意還是無心,都傳達了些訊息。

有中國問題專家就指出,中國近年來加大力度打擊貪污,但裙帶關係在中國還是很重要。

投資銀行家Robert Lawrence Kuhn說:”在中國,企業跟政府的關係文化是由來已久,於今依然,這種觀念就是,如果你在中國跟有權有勢的人或親戚搭上,對你的事業很有幫助。”

趙小蘭的發言人立刻回應,運輸部長跟福茂企業沒有官方的關係,但不可否認,這間公司的確讓她致富。

趙小蘭跟夫婿、聯邦參議院共和黨領袖麥康尼,從趙的雙親收到數百萬的贈與,根據2008年財務申報,麥康尼是最有錢的參議員之一。

趙小蘭的家族成員也捐超過百萬元給麥康尼做政治用途,福茂集團持續發大財,趙小蘭也可繼承可觀的財富。

法律系教授認為,像在辦公室的這種場景,就是違反美國政府倫理規範,特別是為組織、產品,或是為個人背書,法律就明文規定,行政官員不能利用官職而替上述項目背書。

趙小蘭經常訪問中國,拜訪官員,被認為是福茂集團最重要的非正式代表,經常跟中國高官見面。

2008年,時任聯邦勞工部長趙小蘭就帶著她父親,正式拜會中國總理溫家寶,2015年她坐在湖北省書紀旁邊,被介紹是前任美國勞工部長,根據中國媒體報導,這場會面是要促進湖北省與福茂集團的雙邊利益合作。

由民主黨領導的一個新的監督團體控告聯邦運輸部,要求取得該機構任何有提到趙小蘭家族企業的有關文件,不少民主黨議員也表關切,他們可能調查趙小蘭是否以權謀私。

聯邦運輸部聲稱,這是”政治攻擊”,”試圖編織一個網羅搞老掉牙的含沙射影,反映出對運輸部的責任無知,也顯示對文化誤解”。

趙小蘭的發言人則說趙沒有犯錯。

