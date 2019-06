捷克總理巴比斯捲貪腐醜聞 逾廿萬民眾示威促下台

【KTSF 馮政浩報導】

捷克出現自從30年前天鵝絨革命以來最大規模的示威,要求總理巴比斯辭職,集會抗議人數估計約25萬人。

這次大示威的規模,是1989年爆發反對共產黨統治的非暴力天鵝絨革命以來聲勢最浩大,估計有25萬人參與,要求總理巴比斯下台。

示威者Anna Kristelova說:”我認為像民主、透明、司法獨立與誠實等都很重要,他才不管,所以我在此,我不想聽做我們總理。”

超級富豪起家的總理巴比斯,因涉及貪污而在今年4月被警方落案起訴,他涉嫌挪用歐盟補貼興建酒店和展覽中心,巴比斯否認指控,並隨即任命新司法部長。

有批評指他的任命是意圖干預司法程序,但他否認。

示威者Milan Minirik說:”他顯然說謊,顯然違法,但沒人理會,這才是問題。”

事件引發成千上萬的民眾在6月4號上街抗議,要求巴比斯及新任司法部長辭職。

不過巴比斯所屬政黨支持度依然最高,在國會仍獲得足夠票數支持,國會星期三審議針對總理的不信任動議,預料將被否決。

歐盟一份機密報告指巴比斯繼續獲得勢力龐大的Agrofert集團支持,該集團旗下有200多間公司,業務遍及農業、食品、能源、化學、建築、林木、物流及大眾媒體等行業,在歐洲與中國都有生意。

除了與商界有密切關係之外,巴比斯的過去也是問題,他被指在共產政權時代勾結秘密警察。

