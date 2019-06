章瑩穎被綁架殺害案 伊州陪審團裁定被告綁架致死罪成

【KTSF 吳倩妤報導】

中國訪問學者章瑩穎兩年前在伊利諾伊香檳大學分校被綁架謀殺案,伊利諾伊州一個12人陪審團週一退庭商議不足個半小時就有裁決。

12人陪審團退庭商議不足個半小時後,一致裁定被告克里斯滕森(Brendt Christensen)一項綁架致死及兩項虛假陳述罪名成立,法官定於7月8日進入量刑階段,控方尋求法庭判處克里斯滕森死刑。

章瑩穎父母亦透過律師表示,已要求陪審團建議法官判處被告死刑,因此陪審團必須再次達成一致意見決定是否適用死刑,若有一人持不同意見,就不能處以死刑。

章瑩穎是在2017年4月到伊利諾伊大學香檳分校交流學習,同年6月初,她在等巴士時,但被同校的博士生克里斯滕森假扮臥底探員誘騙上一輛黑色私家車,自此人間蒸發。

警方其後在克里斯滕森寓所的床褥發現章瑩穎的血跡,估計她經已遇害及被肢解,但遺體至今未能尋回。

