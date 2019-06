為機場航班提供飛機餐員工投票允許罷工（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

全國21個城市為機場航班提供飛機餐的員工,為了爭取更好的公司和福利,投票允許罷工,要是新合約的談判破裂,並獲得政府批准,這些員工就會開始罷工。

一些員工上週五在舊金山國際機場舉行示威活動。

員工李明珠說:”我們今天來遊行的目的,是爭取我們合理的工資,還有最要的一個,就是爭取合理的退休金,還有我們醫療保險,你知在舊金山,醫保是很重要的,你知一個家庭的醫保差不多幾百元,每次看醫生費用又高,所以有時我們病人不敢去看醫生。”

工會代表胡悅儀說:”聯邦法例來講,一架飛機如果沒有空姐,或者沒有機師,是不可以起飛的,當然如果沒有我們提供航班飛機餐的員工,飛機一樣不能起飛,所以希望航班考慮到工人所需。”

舊金山國際機場3家主要美國航空公司聯航、美航和達美的飛機餐,主要由兩家公司LSG SkyChefs和Gate Gourmet提供,這些公司職員也負責烹調、包裝、清洗餐具和裝滿飛機餐手推車,和將這些手推車送到飛機上。

舊金山國際機場有1,500名工會員工投票贊成罷工。

全國有21個城市的一萬名員工同樣支持罷工,罷工一旦開始,將會影響航班服務。

