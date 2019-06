習近平結束北韓國事訪問 指中朝友誼要世代傳承

【i-CABLE】

中國國家主席習近平結束對北韓的國事訪問後,返抵北京。

習近平伉儷週五早上離開平壤前,與北韓領袖金正恩及夫人李雪主參謁中朝友誼塔,這座建築是為紀念中國派志願軍參與韓戰而修建。

習近平走上台階,整理花籃緞帶,聯同全體人員默哀,其後與金正恩檢閱儀仗隊。

習近平指此行彰顯兩國,維護和平的堅定決心,友誼世世代代傳承,促進地區和平穩定。

習近平離開平壤時,金正恩夫婦及北韓高層官員親身到機場歡送。

而在前一晚,金正恩為習近平舉行歡迎宴,金正恩指習近平這次到訪北韓,掀開朝中友誼新一頁,雙方已就新時代進一步發展壯大友誼,加強合作,達成重要共識。

習近平則指,中朝一致認為政治解決半島問題,是人心所向、大勢所趨,要繼續高舉和平對話旗幟,共同開創地區持久和平。

習近平夫婦之後,在金正恩夫婦陪同到五一體育場,與民眾一起觀看大型團體操,團體操特別為習近平這次訪問而創作,由數萬名北韓人表演。

之後北韓三大樂團,國立交響樂團、功勛合唱團及三池淵管弦樂團首次同台演出,表演期間,台上播放歷代中朝領導人會面片段。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。