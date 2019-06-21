習近平結束北韓國事訪問 指中朝友誼要世代傳承

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中國國家主席習近平結束對北韓的國事訪問後，返抵北京。

習近平伉儷週五早上離開平壤前，與北韓領袖金正恩及夫人李雪主參謁中朝友誼塔，這座建築是為紀念中國派志願軍參與韓戰而修建。

習近平走上台階，整理花籃緞帶，聯同全體人員默哀，其後與金正恩檢閱儀仗隊。

習近平指此行彰顯兩國，維護和平的堅定決心，友誼世世代代傳承，促進地區和平穩定。

習近平離開平壤時，金正恩夫婦及北韓高層官員親身到機場歡送。

而在前一晚，金正恩為習近平舉行歡迎宴，金正恩指習近平這次到訪北韓，掀開朝中友誼新一頁，雙方已就新時代進一步發展壯大友誼，加強合作，達成重要共識。

習近平則指，中朝一致認為政治解決半島問題，是人心所向、大勢所趨，要繼續高舉和平對話旗幟，共同開創地區持久和平。

習近平夫婦之後，在金正恩夫婦陪同到五一體育場，與民眾一起觀看大型團體操，團體操特別為習近平這次訪問而創作，由數萬名北韓人表演。

之後北韓三大樂團，國立交響樂團、功勛合唱團及三池淵管弦樂團首次同台演出，表演期間，台上播放歷代中朝領導人會面片段。

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