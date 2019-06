【KTSF】

週五是夏季的第一天,預測灣區週六及週日會很熱,內陸地區日間最高溫度會有華氏90幾度。

氣象局表示,週六和週日,內陸城市和北灣最熱,南灣地區日間最高溫也有華氏90度,沿海地區例如舊金山,週末日間氣溫華氏70多度,不算太熱。

到了下週一,灣區天氣又開始轉涼。

夏季週五正式開始,日照時間接近15小時,是全年日照時間最長的一天,灣區週五日落時間是晚上8點35分。

