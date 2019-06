南灣VTA公車工會不滿加薪方案計劃罷工（視頻）

【KTSF】

南灣Santa Clara縣公車VTA內最大工會ATU計劃發起罷工,週四早上工會公佈成員投票拒絕VTA提出的加薪方案。

《聖荷西水星報》報導,VTA和工會去年8月就新合約進行談判,直到上月談判進入僵局。

VTA發言人表示,雙方已經就部分協議達成共識,但仍然在工資、養老金和工作時間等問題上存在分歧。

VTA提出的方案,建議向工會成員在3年內加薪8%,以及一次過支付3.1%的花紅,但工會代表就指,加幅無法抵消通脹產生的生活成本。

工會成員週三投票,以912票對92票大比數通過拒絕該加薪方案,但未正式決定要進行罷工,如果落實罷工,則需要在罷工前72小時通知VTA。

ATU工會代表VTA內約1,600名員工,當中有1,100名是巴士和輕軌列車司機,如果落實罷工,VTA全部輕軌列車服務有可能需要暫停。

而VTA發言人指,系統內其餘兩個工會預期在ATU罷工期間會支持VTA。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。