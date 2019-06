美商務部將5間中國科技企業列入貿易黑名單

【i-CABLE】

美國商務部擴大對華出口貿易黑名單,5間機構涉及中國超級電腦發展,中方暫時未有回應。

最新列入黑名單的,包括中國超級電腦生產商中科曙光,以及3間設計芯片的關連企業,還有無錫江南計算技術研究所。

美國商務部表示,這間研究所直屬解放軍總參第五十六研究所。上述的五間機構,領導中國高性能電腦發展,其中部分用於軍事領域,例如模擬核爆,並推動中國軍事現代化,對美國國家安全構成威脅,違反美國外交利益。

美國企業未經政府批准,不得向黑名單內的公司出售技術。

美國商務部上月將中國電訊設備製造商華為列入貿易黑名單,如今再將5間中國企業加入名單內,可能影響下星期美國總統特朗普和國家主席習近平,在大阪二十國集團峰會期間會面。

《華爾街日報》引述白宮官員報道,副總統彭斯推遲原定下星期發表針對中國的演說,以免兩國元首會面前,緊張關係再升級。

報道指,押後演說是特朗普與習近平星期二通電話後決定,由於那次通話,雙方反應正面,美方不願意在會前再節外生枝。

彭斯原定在六四30周年發表一份強硬演詞,譴責中國侵犯宗教自由及人權。

