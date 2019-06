特朗普知悉逾百人可能喪命 臨時取消對伊朗空襲

【KTSF】

針對伊朗在中東主要石油航道霍爾木茲海峽擊落美國一架軍事偵察無人機的事件,特朗普總統週五透過社交媒體表示,美軍已準備就緒向伊朗發動導彈空襲以作報復,但他知悉這次空襲可能會導致約150人死亡後,在導彈發射前10分鐘取消這次空襲。

特朗普在推文中稱,美國永遠不會容許伊朗擁有核武,但他說目前並不急於對伊朗擊落軍事偵察無人機作出反應,其言論顯示,特朗普現階段並不希望把德黑蘭的衝突升級,但不排除未來美國可能會發動攻擊。

特朗普說,美國對伊朗的經濟制裁,已打擊當地的經濟,未來還會有更多制裁措施。

伊朗承認,是伊朗革命衛隊在伊朗對開的主要石油航道霍爾木茲海峽,擊落美國一架間諜軍事偵察無人機,美國官員就證實,美軍一架無人機在高空偵察時,被伊朗地對空飛彈擊落。

美國聲稱,該處是國際空域,但伊朗指該處是伊朗領空,今次事件令人關注到,原本已經緊張的美伊關係是否會爆發衝突。

特朗普在事發後發推文說,伊朗擊落美國無人機是大錯特錯,但他其後表示,事件可能是由有伊朗官員擅自行動,但無論如何,擊落美國無人機是愚蠢的行為,況且飛機上是無人。

特朗普說:”我不相信是故意而為,如果你想知道真相,我認為可能是蠢人所為。”

特朗普重申,政府的底線是,如果伊朗部隊傷害到美國人,美國才會作出軍事回應。

美伊關係近期顯得緊張,美國指,伊朗上星期在霍爾木茲海峽攻擊兩艘油輪,但伊朗否認。

而伊朗在兩天前更表示,伊朗將不再遵守2015年伊朗與美英法德等西方國家,就有關伊朗核問題全面協議中對儲存濃縮鈾的限制,伊朗很快會提高鈾儲存量。

美國去年5月正式宣佈單方面退出伊朗核協議後,就恢復對伊朗的經濟制裁,其中對伊朗石油出口的制裁,尤其衝擊伊朗的經濟。

此外,美國還將伊朗革命衛隊定性為”恐怖組織”,因此海灣地區接連發生的事,令中東局勢顯得更加複雜。

在這些事情發生後,美國本星期初也決定再向中東地區額外增兵1,000人

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。