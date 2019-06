Skyline大道離奇兇案 疑犯據報引受害人到荒野行兇

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Skyline大道附近的荒野地區,連續發生兩宗離奇的兇殺案,San Mateo縣地檢處正在調查疑犯的殺人動機,以及疑犯的精神狀態。

週一深夜,警方在Woodside附近Skyline Boulevard和Reids Roost Road一帶發現一具男屍,時隔一天,週二深夜,警方返回兇案現場搜證時,聽見有人呼救,並發現一個男子,有多處刀傷,受害人最終當場傷重死亡。

警方在現場發現疑犯想逃走,疑犯開車衝向警務人員以及受害人的時候,有警員向疑犯的車開槍,汽車失控撞落溝渠,警方拘捕了疑犯。

26歲的疑犯Malik Dosouqi是Pacifica居民,他面對兩項謀殺罪,兩項使用致命武器罪,兩項嚴重傷害他人身體罪,以及兩項特殊情況的罪名。

San Mateo縣地檢官表示,需要更多時間研究疑犯的動機以及精神狀態,才會決定是否尋求死刑。

地檢官說:”我們在研究案情和(疑犯)背景,為何他引兩名無辜的受害人去現場然後謀殺他們,我們原本以為疑犯一直躲藏在Skyline附近的叢林裡,然而現在我們推測,他有可能曾回到市區,然後返回現場謀殺第二個受害人。”

第一個受害人是的士司機,他的朋友表示,案發前一晚,受害人收到一個奇怪的電話,要召喚他的車,而第二個受害人是一個拖車司機。

San Jose Mercury News的報導指出,死者工作的拖車公司,在案發當晚收到電話,對方表示需要拖車服務,而地點正是兇案現場。

地檢官表示,初步證據顯示,疑犯與受害人並無關係,兩名受害人也互不相識,相信疑犯隨機行凶,疑犯將於下週一在紅木城首度出庭。

