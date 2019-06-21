Skyline大道離奇兇案 疑犯據報引受害人到荒野行兇

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Skyline大道附近的荒野地區，連續發生兩宗離奇的兇殺案，San Mateo縣地檢處正在調查疑犯的殺人動機，以及疑犯的精神狀態。

週一深夜，警方在Woodside附近Skyline Boulevard和Reids Roost Road一帶發現一具男屍，時隔一天，週二深夜，警方返回兇案現場搜證時，聽見有人呼救，並發現一個男子，有多處刀傷，受害人最終當場傷重死亡。

警方在現場發現疑犯想逃走，疑犯開車衝向警務人員以及受害人的時候，有警員向疑犯的車開槍，汽車失控撞落溝渠，警方拘捕了疑犯。

26歲的疑犯Malik Dosouqi是Pacifica居民，他面對兩項謀殺罪，兩項使用致命武器罪，兩項嚴重傷害他人身體罪，以及兩項特殊情況的罪名。

San Mateo縣地檢官表示，需要更多時間研究疑犯的動機以及精神狀態，才會決定是否尋求死刑。

地檢官說：”我們在研究案情和（疑犯）背景，為何他引兩名無辜的受害人去現場然後謀殺他們，我們原本以為疑犯一直躲藏在Skyline附近的叢林裡，然而現在我們推測，他有可能曾回到市區，然後返回現場謀殺第二個受害人。”

第一個受害人是的士司機，他的朋友表示，案發前一晚，受害人收到一個奇怪的電話，要召喚他的車，而第二個受害人是一個拖車司機。

San Jose Mercury News的報導指出，死者工作的拖車公司，在案發當晚收到電話，對方表示需要拖車服務，而地點正是兇案現場。

地檢官表示，初步證據顯示，疑犯與受害人並無關係，兩名受害人也互不相識，相信疑犯隨機行凶，疑犯將於下週一在紅木城首度出庭。

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