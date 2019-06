舊金山SOMA區商住項目動土 將建800多個房屋單位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市中心SOMA區一個有800多個房屋單位,集商、住、辦公室及藝術空間的大型混合發展項目,週四舉行動土儀式。

這個名為5M的大型混合項目,橫跨5街夾Mission到Howard街,以及附近多條小巷,佔地共4英畝。

發展商Brookfield Properties在空置的大廈及停車場,將會興建3座新的大樓,一座是辦公室大樓,兩座是房屋大廈,包括611個市價共渡公寓及其他類型住宅單位,另外91個單位是為中等收入家庭而設的可負擔房屋。

而當年為了令市府批准項目,發展商亦答應在區內資助興建多154個為長者、低收入家庭及曾經無家可歸的人而設的可負擔房屋單位,將整個項目的可負擔房屋比例提升至四成。

前舊金山市參事金貞妍(Jane Kim)說:”因為這是一個大型項目,我們從居民口中聽得最多的意見是,希望他們能負擔當中的單位,尤其是服務家庭及長者,這一區內其實有很多長者。”

此外,辦公室大樓的底層會讓商戶進駐,亦會預留空間容納藝術及文化組織,而項目亦包括26,000平方呎的公園用地及開放空間。

發展商指,工程期間將會製造1,200個建造業職位,而大樓啟用後,相信為社區帶來4,100個永久職位,這個項目預計於2021年底完工。

版權所有,不得轉載。