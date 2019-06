【KTSF 歐志洲報導】

全國的科技人士當中,舊金山在這方面的人才取得的薪水是全國最高,但是可能在不久後,就會被其他一些城市超越。

根據就業公司Hired就全球1,800名高科技人士做的報告,舊金山的科技人才平均年薪是145,000元,排名是全國第一,和去年前年相比增加了2%。

但是排在後頭的城市,西雅圖、紐約、波士頓、奧斯汀和首都華盛頓,增長幅度都比舊金山來得快,要是增幅未出現變化,這些城市可以在幾年内超越舊金山。

而也因為舊金山的生活費高於多數城市,在舊金山的科技人才會覺得入不敷支,而也意識到其他城市也有可以發展事業的機會而考慮搬離。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。