聖荷西性罪案比去年上升 原因包括多了受害人報案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西警方公佈最新罪案報告，發現性罪案比去年同期有上升，其中一個原因是多了受害人報案。

今年1月至4月間，聖荷西強姦案增加了37宗，比去年同期上升兩成幾，較其他罪案有顯著上升。

七成受害人都是認識疑犯，其中四成是朋友關係，兩成是伴侶關係，一成是家人。

報告又指，在2017至2018年，拉美裔未成年性侵受害人最多，其中747是女子、161名男子，佔了所有未成年受害人六成，華裔未成年受害人就有3男2女。

另一方面，相比起其他罪案，從2014年起，性罪案舉報數字同時有上升趨勢。

報告指其中一個原因是，聯邦政府對強姦案的定義有改動，新定義包含了受到迷姦、神智不清醒，或被同性疑犯性侵等受害人在內，因此增加了強姦案舉報。

除了聖荷西之外，加州以至全國性罪案舉報都有上升趨勢。

警方表示，將繼續為成人和青年進行防止性罪行教育，與社區組織合作打擊人口販賣等，另外加強警員在處理性侵受害人報案上的訓練，成立專門處理有關性侵案的鑑證小組，成立協助強姦案受害人的服務中心等。

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