聖荷西性罪案比去年上升 原因包括多了受害人報案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西警方公佈最新罪案報告,發現性罪案比去年同期有上升,其中一個原因是多了受害人報案。

今年1月至4月間,聖荷西強姦案增加了37宗,比去年同期上升兩成幾,較其他罪案有顯著上升。

七成受害人都是認識疑犯,其中四成是朋友關係,兩成是伴侶關係,一成是家人。

報告又指,在2017至2018年,拉美裔未成年性侵受害人最多,其中747是女子、161名男子,佔了所有未成年受害人六成,華裔未成年受害人就有3男2女。

另一方面,相比起其他罪案,從2014年起,性罪案舉報數字同時有上升趨勢。

報告指其中一個原因是,聯邦政府對強姦案的定義有改動,新定義包含了受到迷姦、神智不清醒,或被同性疑犯性侵等受害人在內,因此增加了強姦案舉報。

除了聖荷西之外,加州以至全國性罪案舉報都有上升趨勢。

警方表示,將繼續為成人和青年進行防止性罪行教育,與社區組織合作打擊人口販賣等,另外加強警員在處理性侵受害人報案上的訓練,成立專門處理有關性侵案的鑑證小組,成立協助強姦案受害人的服務中心等。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。