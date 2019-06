自駕遊專題：Shasta山遠足和露營景點（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

臨近暑假,通常很多受歡迎的國家公園或加州公園都會逼爆遊客,本集”自駕遊專題”,為大家介紹北加州Shasta山一帶一些比較少人知道的遠足和露營景點,享受大自然。

從灣區出發,沿著5號州際公路往北行大約5個半小時,將會到達一個名為Dunsmuir鎮。

在Siskiyou Ave夾Mott Road停車場泊車後步行幾分鐘,就可以來到這個名為Hedge Creek Falls小型瀑布。

這個瀑布又被當地居民稱為”百萬瀑布”,因為有傳言指5號州際公路工程原定是要覆蓋這個瀑布,但經過居民大力反抗下,成功爭取保留瀑布,工程因此要繞道,花費額外100萬元,所以瀑布有這個稱號。

Hedge Creek Falls附近有另外一個更壯觀的瀑布Mossbrae Falls,可見水流從佈滿青苔的山上沖下清徹的溪水,想步行過去可以沿火車路軌步行大約半英里去到這條橋,再向右走下坡,就可以去到Mossbrae Falls。

不過該條路軌是屬於私人地段,有可能被罰擅闖,而且有火車經過,民眾如果選擇要步行就後果自負。

另外一個方法是坐獨木舟,沿Sacramento河去,看過瀑布後如果想去遠足,可以選擇登上Castle Lake。

想行長途10英里的話,可以開半小時車去到Mount Bradley Road出發,短途的話,同樣開半小時車,直接到Castle Lake營地出發,步行兩英里,就可到達這個湖,同時可以遠眺Mount Shasta的山景。

在Castle Lake湖又可以進行水上活動,例如嬉水、玩獨木舟或釣魚。

不想急著摸黑回家,可以考慮在Castle Lake附近免費的公共營地露營過夜,欣賞Shasta山景。

不過在決定露營之前,都必須先做好準備,帶齊所需物品,包括帳篷、睡袋和足夠的食水。

打算煮食的人,記得帶煮食用具、食物、木材或炭、密封膠袋或盒保存食物,避免氣味洩漏,晚上被熊或山獅等動物察覺。

翌日早上想看更多風景,開車繼續北上,沿97號公路在A-12道路轉左開3.3英里,再步行0.2英里,就可以來到這個有20萬年歷史Pluto’s Cave小型洞穴探索,在裡面拍攝耐人尋味的奇石,不過去之前記得帶電筒和穿厚鞋。

