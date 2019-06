報告指無證兒童扣押地方衛生欠佳 多週沒洗澡

【KTSF 江良慧報導】

一個最新報告指出,大約250名無證移民年幼子女和青少年被扣押在生活環境不人道的邊境巡邏站內,部分兒童只穿著髒尿布,並且已經多個星期沒有洗澡。

聯邦第9巡迴上訴法庭法官William Fletcher說:”我不明白政府怎會說那裏安全和衛生。”

法庭週五就部分移民兒童拘留所的環境展開聆訊,有巡查人員週末到德州一個邊境巡邏站後,形容情況埋沒良心,說是蔓延的衛生危機,幼兒都要自己照顧自己,有幼兒只穿著尿布,另一個則穿著骯髒的嬰兒連身衣,少年情況也好不了多少,年紀稍大的兒童要照顧嬰兒。

有巡查人員對CNN表示,那裏似乎沒有託兒服務。

人權監察組織代表Clara Long說:”這令我感到心痛,想到這些經歷會對這些孩子造成甚麽長期的損害。”

週五在第9巡迴上訴庭,法官就質問司法部的律師。

聯邦第9巡迴上訴法庭法官A. Wallace Tashima說:”人人都知道若你沒有牙刷,沒有肥皂,沒有毛毯,就是不安全和不衛生,難道不是所有人都會同意嗎?你同意嗎?”

司法部資深訴訟顧問Sarah Fabian說:”嗯,我認為,認為,也可以認為那些東西或許是安全衛生的一部分。”

Tashima法官更正她說:”不是或許…是一部分。”

