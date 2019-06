國民黨主席吳敦義談明年台灣總統大選選情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣2020總統大選,民進黨的人選已經確定,國民黨則要等到7月中旬才會明朗,在黨內初選競爭激烈之際,國民黨主席吳敦義接受本台獨家專訪,談國民黨在2020的選情,並預告他將在8月訪美。

曾經擔任台灣副總統的國民黨主席吳敦義,在他的卸任副總統辦公室接受本台獨家專訪,他從去年九合一選舉國民黨大勝的結果來分析,對於明年1月台灣總統大選的國民黨選情,感到審慎樂觀。

吳敦義說:”所以從議會也好,從縣市長也好,我們審慎樂觀,在明年1月11號總統大選,跟立法委員的全面改選,應該我們要很積極很努力,能夠挑選最合適、最有機會勝選的人,這就是我們當前重要的任務。”

不過吳敦義也說,國民黨要有勝算,全黨團結是關鍵,不管初選是由誰勝出,都要能吸納其他參選人的支持者,才有可能打贏這場選戰。

對於民進黨總統初選民調勝出的蔡英文,民調不僅贏賴清德,也贏韓國瑜和柯文哲,不過吳敦義對這份民調結果有不同解讀。

吳敦義說:”因為民進黨只有兩位,蔡英文總統跟她的對手,賴清德前行政院長,她等到定於一尊,她的民調就集中了,就不會分成兩股了,但是國民黨到現在初選還在進行當中,我覺得我們產生了總統候選人之後,應該就會有旗鼓相當的狀況。”

吳敦義一再強調,對於所有參與初選的人士都公平公正對待,他也談到對近來韓國瑜頻頻出席大型造勢活動表達看法。

吳敦義說:”我覺得這是選舉法規,並沒有禁止,國民黨的初選也並沒有規定說你不能辦群眾大會,不能夠聚眾來造勢,(甚至被認為說你也可以辦啊),當然啊。”

至於宣布退出初選的前立法院長王金平,吳敦義尚未將他排除。

吳敦義說:”他雖然現在是宣布退出初選,但是並沒有對於將來的總統大選或者副總統完全要缺席,他沒有這種表現,我應該把他還是列在名單之中。”

國民黨將在7月中以全民調決定總統參選人,並在7月28日召開全代會,正式通過提名人選。

吳敦義向本台透露,一旦人選正式底定,他將在8月訪美。

吳敦義說:”我希望在8月就能到美國去訪問,一方面跟我們僑界的朋友們來報告我們中國國民黨,現在經過一個很審慎公平的機制,已經產生了下一任總統的候選人了。”

吳敦義接受本台”台灣抉擇”節目專訪,暢談國民黨對這次總統大選的願景,以及經濟和兩岸等政策,完整的訪問內容將在下週一24日晚上11點播出。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。