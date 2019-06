【KTSF】

美國移民及海關執法局人員(ICE)將會在週日凌晨開始,在包括舊金山在内的十個大城市,大規模圍捕一些曾經收過遞解出境命令移民家庭。

行動被ICE和國土安全部稱為家庭行動,會在舊金山、休斯敦、邁亞密、洛杉磯和其他主要大城市進行,主要針對2,000多個移民家庭,他們都曾經在2月時收到法庭發出的遞解令。

ICE署理部長表示,圍捕行動並非要製造恐慌,而是要維持法治,目的是要阻嚇其他人不要非法入境。

特朗普總統在週一晚發推文,說即將會展開程序,把數以百萬計的非法入境者移走。

