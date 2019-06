香港示威者包圍警察總部擲雞蛋要求對話

【i-CABLE】

香港多間大專院校的學生會指,政府沒在限期前回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求,發起在金鐘一帶聚集,日間示威者包圍警察總部。

警察總部中午前被示威者包圍,要求警務處處長盧偉聰與他們直接對話,部份人塞住車輛出入口,有警車想入都入不到,警方派談判專家嘗試對話,數秒後她就轉身回去。

到下午1時過後,警總前飄過一陣啡色的煙,有些示威者覺得有沙入眼,一度起哄,有人向警總擲雞蛋,後排的人出聲阻止,警總的地下、牆、玻璃幕牆都有蛋殼和雞蛋漬。

在後門,一批示威者搬水馬、欄杆等嘗試堵塞,警方在路障前排成一列,未有阻止。

愈來愈多示威者到後門聲援,更一度想衝閘,警察多次警告,用鐵鏈鎖上大閘,警員在閘後守住,有示威者用雨傘擋住閉路電視鏡頭,警崗的警員伸出警棍,有人向警崗擲雞蛋,他們再用不同方法遮蓋鏡頭,包括用膠紙貼住以及噴漆。

警察總部正門、側門都受阻,灣仔警署報案室服務要暫停,外面車路全部堵塞,只剩一種車暢通無阻。

