香港示威者包圍警察總部擲雞蛋要求對話

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香港多間大專院校的學生會指，政府沒在限期前回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，發起在金鐘一帶聚集，日間示威者包圍警察總部。

警察總部中午前被示威者包圍，要求警務處處長盧偉聰與他們直接對話，部份人塞住車輛出入口，有警車想入都入不到，警方派談判專家嘗試對話，數秒後她就轉身回去。

到下午1時過後，警總前飄過一陣啡色的煙，有些示威者覺得有沙入眼，一度起哄，有人向警總擲雞蛋，後排的人出聲阻止，警總的地下、牆、玻璃幕牆都有蛋殼和雞蛋漬。

在後門，一批示威者搬水馬、欄杆等嘗試堵塞，警方在路障前排成一列，未有阻止。

愈來愈多示威者到後門聲援，更一度想衝閘，警察多次警告，用鐵鏈鎖上大閘，警員在閘後守住，有示威者用雨傘擋住閉路電視鏡頭，警崗的警員伸出警棍，有人向警崗擲雞蛋，他們再用不同方法遮蓋鏡頭，包括用膠紙貼住以及噴漆。

警察總部正門、側門都受阻，灣仔警署報案室服務要暫停，外面車路全部堵塞，只剩一種車暢通無阻。

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