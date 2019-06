香港警察總部被群眾包圍 9人不適送院

【i-CABLE】

香港多間大專院校的學生會指,政府沒在限期前回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求,發起在金鐘一帶聚集,他們佔據夏愨道及包圍警察總部。

警察總部被包圍期間,有9人因為不適需要送院,期間下班的警務人員都未能回家。有受困的督察指,未能回家照顧子女,感到擔心。

警察總部被包圍半日,去到晚上11時許,有救護員到警察總部,要入內送走病人。

花了超過20分鐘,警察才能開門,到第二批救護員到,又要等警察放行。

到凌晨12時許,十多人分批由救護員送走,當中有老人家、孕婦。

救護員入警總之前,警察學院副院長李仲華下班後到警政大樓西翼,嘗試拉開鐵馬入去,有示威者喝止。

一名做刑事工作的幫辦,原本6時許下班,到入黑都未能離開,家中有名患罕見病的6歲女兒等她回家照顧。

另一名被困的幫辦懷孕4個多月,家中有名14個月大兒子,要緊急聯絡奶奶照顧。

