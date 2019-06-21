香港警察總部被群眾包圍 9人不適送院

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香港多間大專院校的學生會指，政府沒在限期前回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，發起在金鐘一帶聚集，他們佔據夏愨道及包圍警察總部。

警察總部被包圍期間，有9人因為不適需要送院，期間下班的警務人員都未能回家。有受困的督察指，未能回家照顧子女，感到擔心。

警察總部被包圍半日，去到晚上11時許，有救護員到警察總部，要入內送走病人。

花了超過20分鐘，警察才能開門，到第二批救護員到，又要等警察放行。

到凌晨12時許，十多人分批由救護員送走，當中有老人家、孕婦。

救護員入警總之前，警察學院副院長李仲華下班後到警政大樓西翼，嘗試拉開鐵馬入去，有示威者喝止。

一名做刑事工作的幫辦，原本6時許下班，到入黑都未能離開，家中有名患罕見病的6歲女兒等她回家照顧。

另一名被困的幫辦懷孕4個多月，家中有名14個月大兒子，要緊急聯絡奶奶照顧。

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