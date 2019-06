【i-CABLE】

美國參議院通過決議案,阻止特朗普政府向沙特阿拉伯軍售,特朗普揚言會運用總統否決權推翻決定。

參議院以過半票數通過22項議案,不贊成向沙特和阿聯酋出售81億美元軍備的方案,支持的議員認為反映共和、民主兩黨都不滿沙特的人權狀況,包括《華盛頓郵報》記者卡舒吉在沙特駐土耳其領事館內被殺。

議案上月由兩黨議員提出,當時特朗普政府以伊朗威脅為理由宣佈緊急情況,避開國會對軍售的審議程序完成和沙特的軍售交易。

