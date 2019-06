報告指在舊金山租兩房單位 時薪60元才能負擔

【KTSF 江良慧報導】

一項最新報告發現,全美租住兩房單位租金最貴的10個縣,當中有6個在灣區,而要在其中3個縣租屋,更要有時薪60元或以上。

全國低收入房屋聯盟發表年度遙不可及報告,計算一個全職僱員需要賺多少工資,才能以房屋及城市發展部所釐定的公平市場租金租住一個兩房單位,而無須花費超過三成的收入。

根據報告,舊金山、Marin和聖馬刁縣並列全國屋租最貴縣市,想租屋的全職僱員,要達到時薪60.96元,或者年薪127,000元,才可以負擔在這些縣租住一個兩房單位,而不會被認為是沉重負擔。

在Santa Clara縣,租住兩房單位要時薪54.60元,在東灣Alameda和Contra Costa縣,則要時薪40.88元。

另外,報告也發現,不論全國任何都會地區,只要是賺取最低工資的全職僱員,都無法負擔一個兩房單位。

