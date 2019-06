Santa Clara及Alameda縣亞裔人口已超越白人（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國人口普查局公布的最新數據顯示,南灣Santa Clara縣以及東灣Alameda縣,亞裔人口已超越白人,兩縣因此成為以少數族裔人口為主的縣。

美國人口普查局最新發表的數據顯示,亞裔成為美國增長最快的族群,在灣區,亞裔人口近幾年增長最快的是東灣Alameda縣,從2010年至2018年,亞裔人口增長32%,達到518,400人,小幅領先白人總人口400人。

而南灣Santa Clara縣從2014年開始,亞裔就已是該縣最大的族裔,佔38%,也是全美當中以少數族裔為主的縣之一。

灣區的舊金山和San Mateo縣仍以白人為主,亞裔是第二大族裔,而東灣Contra Costa縣也是以白人為主,拉美裔則是第二大族裔。

研究人員指出,亞裔人口在灣區9個縣都增長迅速,從1980年至2010年30年間,亞裔人口增長三倍。

而這些亞裔包括在美國本土出生,以及在外國出生的人口,例如來自印度、中國、越南及巴基斯坦的移民。

