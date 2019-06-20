習近平抵北韓國事訪問兩天 與金正恩會談

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中國國家主席習近平抵達北韓國事訪問兩日，獲高規格接待，又與北韓領袖金正恩會談。

雙方商討半島局勢，習近平認為朝美應該繼續商討，爭取成果，金正恩表示，願保持耐性，期望有關方面相向而行。

習近平乘坐的專機，當地上午11時許抵達平壤機場，新華社報導，北韓領袖金正恩及夫人李雪主都有到場接機。

習近平之後與金正恩會談，這次是自金正恩四度訪華後，習近平首度回訪，亦是相隔14年，再有中國領導人訪朝。

第二次美朝峰會無成果後，習近平此行會否為北韓無核化對話注入新動力，是各方關注焦點。

環球時報的社評指，即使中國在北韓核問題上未必每次均處於中心位置，但每次有積極進展，都離不開中朝友好提供的助力，就如兩次美朝領袖會面，中國均提供交通協助。

社評形容最近有美國聲音指，在中美貿易戰當前，中國把中朝領袖會面”當牌打”，這樣的想法根本是敏感、心虛。

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