習近平抵北韓國事訪問兩天 與金正恩會談

中國國家主席習近平抵達北韓國事訪問兩日,獲高規格接待,又與北韓領袖金正恩會談。

雙方商討半島局勢,習近平認為朝美應該繼續商討,爭取成果,金正恩表示,願保持耐性,期望有關方面相向而行。

習近平乘坐的專機,當地上午11時許抵達平壤機場,新華社報導,北韓領袖金正恩及夫人李雪主都有到場接機。

習近平之後與金正恩會談,這次是自金正恩四度訪華後,習近平首度回訪,亦是相隔14年,再有中國領導人訪朝。

第二次美朝峰會無成果後,習近平此行會否為北韓無核化對話注入新動力,是各方關注焦點。

環球時報的社評指,即使中國在北韓核問題上未必每次均處於中心位置,但每次有積極進展,都離不開中朝友好提供的助力,就如兩次美朝領袖會面,中國均提供交通協助。

社評形容最近有美國聲音指,在中美貿易戰當前,中國把中朝領袖會面”當牌打”,這樣的想法根本是敏感、心虛。

