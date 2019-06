【KTSF 蔡璐陽報導】

灣區本週3天內發生3起高速公路槍擊事件,但是警方目前還沒有線索查明兇手。

週二晚上10點左右,17號高速公路Los Gatos南向路段85號出口附近發生一起槍擊案,有駕駛者曾舉報被追尾,並且聽見車子後面有響聲,等到回家才發現車子後面有被槍擊的痕跡。

同一天在南灣聖荷西高速路101和280的交叉處,一輛白色轎車裡的乘客,突然開槍射擊旁邊的車輛,遇襲車輛的駕駛者沒有受到傷害,但是其女兒卻因為被子彈打碎的車窗玻璃而受傷。

而在週一晚上10點,680號公路Milpitas北向路段也發生槍擊事件,一名司機當場死在車內。

當局呼籲民眾為高速路巡警提供關於這幾起槍擊案的線索。

