舊金山華埠中央地鐵站命名爭議未息 社區人士促命名”華埠站”（視頻）

舊金山華埠中央地鐵站能否命名做白蘭華埠站,交通局董事會仍未達成共識,支持者表明會捲土重來,而週三再有反對人士促請局方只改名做”華埠站”。

根據交通局2016年通過的車站命名政策規定,車站名必須要清楚指出車站位處的地區,例如是附近的街名、社區名或著名地標,讓社區、遊客及救護人員都容易明白。

華埠街坊會表示,”白蘭華埠站”違反了以上的政策。

華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)說:”有人說白蘭華埠站就好像華埠站,絕對不同,是兩個不同的名,一個華埠站是160多年前都有,全世界都知道,有個舊金山市華埠,有沒有人知道舊金山市華埠白蘭或白蘭華埠,這是一個新名,是新名就不符合條例。”

李兆祥指,白蘭是一個具爭議性的人物,絕對不應該用來命名車站。

有華埠商戶擔心,在車站加上人名後,會令遊客困惑。

華埠商戶張啟智(Albert Zhang)說:”你今天第一次到舊金山市的遊客,你說我到華埠,很著名,得去看一看,今天你叫華埠站,他就知道在哪下車,今天你就要加上白蘭,加上其他名字,什麼黑蘭白蘭的,大家會說,是不是還有一個紅蘭的華埠呢?”

不過”白蘭華埠站”也得到中華總商會及華協中心等社區組織大力支持,交通局董事會兩星期前的會議,3票贊成,3票反對,議案最終擱置。

但第7名董事近日剛上任,支持推動命名的團體指,預計命名議案將於7月底或8月初再重新表決。

白蘭社區基金何文健(David Ho)說:”這個中央鐵路站在華埠,沒有白蘭的成就及推動,中央鐵路就不會有這個站,我們都很驕傲這全北美洲可以有一個大型的交通站,用一個華人來命名。”

何文健也認為,舊金山市用人名去命名一個車站,並不是破天荒的事,而白蘭絕對有資格接受這項榮譽,希望社區表達意見時能對事不對人。

何文健說:”如果你看中央鐵路站,在南Market,有一個叫Moscone站,Moscone不是街,你有歷史概念,為什麼Moscone可以有他的站,雖然是前舊金山市長,為什麼白蘭不可以有她的站呢?”

交通局表示,這個命名的內部指引其實只是參考性質,車站最終叫什麼名,是要聆聽社區的聲音,而交通局也有最終決定權。

