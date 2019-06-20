舊金山華埠中央地鐵站命名爭議未息 社區人士促命名”華埠站”（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠中央地鐵站能否命名做白蘭華埠站，交通局董事會仍未達成共識，支持者表明會捲土重來，而週三再有反對人士促請局方只改名做”華埠站”。

根據交通局2016年通過的車站命名政策規定，車站名必須要清楚指出車站位處的地區，例如是附近的街名、社區名或著名地標，讓社區、遊客及救護人員都容易明白。

華埠街坊會表示，”白蘭華埠站”違反了以上的政策。

華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）說：”有人說白蘭華埠站就好像華埠站，絕對不同，是兩個不同的名，一個華埠站是160多年前都有，全世界都知道，有個舊金山市華埠，有沒有人知道舊金山市華埠白蘭或白蘭華埠，這是一個新名，是新名就不符合條例。”

李兆祥指，白蘭是一個具爭議性的人物，絕對不應該用來命名車站。

有華埠商戶擔心，在車站加上人名後，會令遊客困惑。

華埠商戶張啟智（Albert Zhang）說：”你今天第一次到舊金山市的遊客，你說我到華埠，很著名，得去看一看，今天你叫華埠站，他就知道在哪下車，今天你就要加上白蘭，加上其他名字，什麼黑蘭白蘭的，大家會說，是不是還有一個紅蘭的華埠呢？”

不過”白蘭華埠站”也得到中華總商會及華協中心等社區組織大力支持，交通局董事會兩星期前的會議，3票贊成，3票反對，議案最終擱置。

但第7名董事近日剛上任，支持推動命名的團體指，預計命名議案將於7月底或8月初再重新表決。

白蘭社區基金何文健（David Ho）說：”這個中央鐵路站在華埠，沒有白蘭的成就及推動，中央鐵路就不會有這個站，我們都很驕傲這全北美洲可以有一個大型的交通站，用一個華人來命名。”

何文健也認為，舊金山市用人名去命名一個車站，並不是破天荒的事，而白蘭絕對有資格接受這項榮譽，希望社區表達意見時能對事不對人。

何文健說：”如果你看中央鐵路站，在南Market，有一個叫Moscone站，Moscone不是街，你有歷史概念，為什麼Moscone可以有他的站，雖然是前舊金山市長，為什麼白蘭不可以有她的站呢？”

交通局表示，這個命名的內部指引其實只是參考性質，車站最終叫什麼名，是要聆聽社區的聲音，而交通局也有最終決定權。

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