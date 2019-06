【KTSF】

週二有4名舊金山市參事提出一項可負擔房屋提案,以加快興建可負擔和教師房屋,和增加用以興建的土地。

該提案由李麗嫦、佩斯金、楊馳馬以及華頌善共同提出,提案允許在市內除公園之外超過3,000個土地興建百分百可負擔和教師房屋,還會放寬密度限制,允許興建大型房屋項目,並讓教師房屋項目獲得和可負擔房屋項目相同的審批程序。

《舊金山紀事報》報導,年初市長布里德也提出類似的提案,不過布里德的提案將3分之2的住房單位預留給教師的房屋項目,定義為教師房屋,而4名市參事的提案則要求每一個單位最少要有一名教師居住。

週二提出的提案需要市參議會通過才能放入選票,讓選民投票決定。

