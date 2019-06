聯邦高院裁定馬里蘭州十字架無違反政教分離原則

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦最高法院裁定,馬里蘭州一個座落公眾地方的40呎高十字架,並無違反政教分離原則。

這一個名為”和平十字架”的紀念物,1925年由美國退伍軍人協會在離開首都華盛頓8英里的Bladensburg市建立,紀念當地49名在第一次世界大戰死亡的士兵。

之後十字架周圍興建了高速公路,1961年,十字架建築物交給當地一個負責管理公園的政府部門打理,2012年一群居民提出控訴,指政府不應該表態支持某一種宗教,或者用納稅人金錢維修一個宗教標誌。

聯邦最高法院週四以7比2大比數駁回這個控訴,十字架可以繼續豎立。

投反對票之一是猶太裔大法官Ruth Bader Ginburg,她表示,十字架並非一個合適的戰爭紀念物,因為悼念的士兵不會全部都是基督徒。

她罕有地將反對意見在庭上讀出,聲稱不同信仰的士兵,是在愛國的概念下團結一致,但並非因為十字架而走在一起。

