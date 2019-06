【KTSF】

中半島San Mateo市發生一宗搶劫案,警方迅速將匪徒拘捕。

警方消息指,週二晚上9點左右,男事主坐在路邊一張長凳上,突然被一名疑犯從後襲擊,疑犯要求事主交出財物,雙方糾纏一輪後,事主因為擔心疑犯有槍,最終讓疑犯搶走財物,後者朝加州火車Hillsdale站方向逃離。

一名目擊者報案後,多名警員到場搜尋疑犯,最終在他乘搭火車逃走前將他拘捕。

警方指疑犯為24歲San Mateo居民Kyle Yee,警方已起回被搶走的財物,但沒有發現槍械,他面臨二級搶劫控罪,目前仍被拘留。

