有報導指,OPT實習訓練計劃的工作許可申請出現延誤,令很多外國留學生失去在美實習的機會。

美國公民及移民局本週表示,由於申請OPT實習許可的人數激增,導致案件處理出現積壓,原本90日能獲得的許可,現在等候時間可能長達5個月。

而由於學生必須在工作前的90日提出OPT申請,《紐約時報》的報導指,這令很多在今年2、3月申請許可的學生,幾乎無法按時在暑假開始工作。

局方表示,已制定計劃緩解延誤問題,相信很快就能恢復正常。

OPT實習許可允許應屆畢業的外國留學生在美國工作最多3年的時間,一般被認為是外國留學生獲得H-1B工作簽證的跳板。

