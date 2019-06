【i-CABLE】

香港多間大專院校的學生會發表聲明,宣布行動升級,包括週五包圍政府總部,香港政府晚上宣布基於保安考慮,政總週五暫停開放,特首辦指希望市民,採用和平理性的方式表達意見。

過百名市民下午5時開始到立法會示威區集會,他們未有特別行動,多間大專院校學生會發聲明,指政府沒有在5時限期前回應他們要求,包括撤回修例、收回暴動定義等,宣布發起週五和平包圍政總。

而有十多名家長在特首辦外請願,要求與香港行政長官林鄭月娥對話,說如果得不到回應,會在特首辦外留守至週五。

特首辦回應指,林鄭月娥週二已向市民致歉,指她知道年輕人希望特首懂得聆聽、尊重和關心年輕人,未來會在適當時候多接觸,和了解他們的想法,並希望市民表達意見時會採用和平理性的方式。

