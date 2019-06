Muni華裔主管遭告密 涉容許不合格司機駕駛輕鐵（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山交通局有一名告密者指出,一名華裔的Muni主管,涉嫌容許不合資格的輕鐵司機在市內工作,駕駛輕鐵,當中懷疑有司機導致兩宗列車出軌事故。

本地5號新聞台KPIX獨家專訪了這名告密者Mustafa Mohammed,他表示,他的前任主管、華裔男子Danny Hui,曾強逼他讓一些他認為不合資格的人通過考試,擔任輕鐵司機,Danny Hui在星期一被交通局停職。

Mohammed說:”我被逼更改評估報告,故意忽略評核考生某些過失。”

Mohammed舉例指,有考生曾在路試犯下”沒有在停車牌前停低”的嚴重過失,本應該只給予一次改過機會,但該名考生重覆犯錯,最後仍然獲通過。

另外一名考生兩次考試失敗,第三次獲得通過,Mohammed本來建議不應該錄取這人,但他的建議遭駁回。

Mohammed聲稱,這名考生之後成為了輕鐵司機,並釀成兩宗嚴重列車出軌事故。

Mohammed說:”如果作為訓練部門都不誠實,整個交通局還有何聲譽?我們對於委派甚麼司機去工作是要負責任的。”

本台週三嘗試聯絡Danny Hui,不過在電話接通後,接聽人得知打來的是記者之後就掛線,之後再打不通。

交通局就回應指會非常嚴肅去處理有關指控,但暫時不便透露更多詳情。

