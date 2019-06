【KTSF】

南灣Mountain View警方週二拘捕了3名男子,懷疑他們與Santa Clara縣一連串的汽車爆竊案有關。

警方的資料顯示,週二晚大約7點40分,警方收到消息指,在Mountain View的San Antonio路往El Camino Real方向,看到疑犯所駕駛的黑色Infiniti房車,警方趕到現場將汽車包圍,並下令疑犯下車後將他們拘捕。

當局在疑犯的汽車上找到爆竊時用的工具,及一部手提電腦。

警方指,3名疑犯在南灣,包括Mountain View、Sunnyvale、Palo Alto及Cupertino這幾個城市多次進行汽車爆竊。

3人目前還押在監獄,不準保釋。

