伊媒指革命衛隊擊落美軍偵察機 指其闖入伊朗空域

【i-CABLE】

美軍一架無人偵察機在霍爾木茲海峽被伊朗革命衛隊擊落,觸發中東地區局勢緊張,伊朗指偵察機闖入伊朗空域,表明準備好開戰,但美國否認,特朗普總統斥責伊朗犯下大錯。

伊朗官方媒體《伊通社》發佈聲稱是無人機被擊落的照片,見到機身冒出火光,其中一邊機翼損毀,伊朗革命衛隊的聲明指,美軍一架”RQ-4全球鷹偵察機”當地週四上午闖入南部霍爾木茲甘省上空,故此將其擊落。

革命衛隊指揮官表示,是向美國發出清晰訊息,伊朗國境是”紅線”,伊朗一定會強硬回應任何侵略,美軍強調無人機當時正於霍爾木茲海峽上空的國際空域。

全球鷹雖然有一定隱型性能,但礙於機身大,加上執行任務時,可能需要攜帶大量儀器,拖慢飛行速度,令全球鷹容易被雷達發現,甚至被擊落。

美伊關係近日再趨緊張,美國批評伊朗涉及上周兩艘運油輪於阿曼灣遇襲事件,中央司令部又指伊朗曾向一架到場偵察的偵察機發射地對空導彈,但最終沒有擊中。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。