國會對應否賠償黑奴激辯 民主共和兩黨未有共識

【KTSF 張麗月報導】

對於是否賠償給黑奴的問題,國會眾議院司法委員會週三的聽證有激烈的辯論,民主黨人呼籲設法解決美國這個罪惡根源,但共和黨人就形容,如果作出這些賠償就是不公平,和幾乎肯定違反憲法。

眾議院屬下的一個小組,週三就德州民主黨籍眾議員Sheila Jackson-Lee提出的法案舉行聽證,她指,當時聯邦政府支持黑奴制是不公平,必須要解決,法案建議設立一個委員會,專責去研究如何應對解決黑奴的賠償問題。

在過去,民主黨人,包括前總統奧巴馬和前國務卿希拉莉,都反對這個可能以萬億元計的昂貴賠償計劃,但隨著民主黨的越趨左傾,這個問題再次得到重視,有關的細節例如賠償形式等仍未清楚。

共和黨人就表示。他們承認黑奴制的可怕,但賠償並不能解決問題根源。

參議院共和黨領袖麥康尼更指出,美國已經正視黑奴問題,例如通過民權法,並選出一位非洲裔總統等,因此他認為,今天仍然活著的人,不應該對150年前發生的事支付賠償。

