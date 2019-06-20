國會對應否賠償黑奴激辯 民主共和兩黨未有共識

【KTSF 張麗月報導】

對於是否賠償給黑奴的問題，國會眾議院司法委員會週三的聽證有激烈的辯論，民主黨人呼籲設法解決美國這個罪惡根源，但共和黨人就形容，如果作出這些賠償就是不公平，和幾乎肯定違反憲法。

眾議院屬下的一個小組，週三就德州民主黨籍眾議員Sheila Jackson-Lee提出的法案舉行聽證，她指，當時聯邦政府支持黑奴制是不公平，必須要解決，法案建議設立一個委員會，專責去研究如何應對解決黑奴的賠償問題。

在過去，民主黨人，包括前總統奧巴馬和前國務卿希拉莉，都反對這個可能以萬億元計的昂貴賠償計劃，但隨著民主黨的越趨左傾，這個問題再次得到重視，有關的細節例如賠償形式等仍未清楚。

共和黨人就表示。他們承認黑奴制的可怕，但賠償並不能解決問題根源。

參議院共和黨領袖麥康尼更指出，美國已經正視黑奴問題，例如通過民權法，並選出一位非洲裔總統等，因此他認為，今天仍然活著的人，不應該對150年前發生的事支付賠償。

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