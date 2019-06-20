前白宮通訊總監Hope Hicks國會作證拒回答問題

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前白宮通訊總監Hope Hicks週三在國會眾議院司法委員會閉門作證7小時，她對於自己在白宮工作期間所發生的事，並沒有講太多。

特朗普指示Hicks不要回答她在白宮工作期間的細節，但可以透露她在特朗普競選陣營的工作，而白宮律師也保證Hicks享有豁免權，Hicks因此在週三的閉門聽證會上，拒絕回答很多問題，引來民主黨議員的不滿。

民主黨人透露，他們認為在2016年特朗普競選總統期間，以及Hicks任職白宮期間，特朗普有6宗事情違反法例，他們想從Hicks口中得出堅料，結果Hicks無可奉告。

6宗事情涉及艷星封口費、通俄案調查、FBI局長James Comey炒魷等，眾議院民主黨人正在調查，特朗普是否有違法行為，並收集證據為彈劾總統而做準備。

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