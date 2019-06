前白宮通訊總監Hope Hicks國會作證拒回答問題

【KTSF】

前白宮通訊總監Hope Hicks週三在國會眾議院司法委員會閉門作證7小時,她對於自己在白宮工作期間所發生的事,並沒有講太多。

特朗普指示Hicks不要回答她在白宮工作期間的細節,但可以透露她在特朗普競選陣營的工作,而白宮律師也保證Hicks享有豁免權,Hicks因此在週三的閉門聽證會上,拒絕回答很多問題,引來民主黨議員的不滿。

民主黨人透露,他們認為在2016年特朗普競選總統期間,以及Hicks任職白宮期間,特朗普有6宗事情違反法例,他們想從Hicks口中得出堅料,結果Hicks無可奉告。

6宗事情涉及艷星封口費、通俄案調查、FBI局長James Comey炒魷等,眾議院民主黨人正在調查,特朗普是否有違法行為,並收集證據為彈劾總統而做準備。

