Cupertino中餐館大鴻福即將結業 老顧客依依不捨（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在南灣Cupertino市已有近30年歷史的知名中餐館大鴻福即將結束營業，老顧客們聽到這個消息都依依不捨，紛紛趁著關門前，再來品嚐大鴻福的名菜。

週三雖然是平日中午，而且已經過了午餐高峰時間，大鴻福餐廳仍然有很多顧客用餐，包括很多老顧客都讚大鴻福的菜好吃。

老顧客說：”她的菜做得好，它的樟茶鴨非常有名，非常好吃，還有豆酥鱈魚也是一定要試的，還有一個炒馬麵也很棒，很好吃，（記者：如果他們關門，你們會部會很想念？）會呀，今天已經開始想了，在數日子了。”

另一名老顧客劉先生說：”這個館子我們吃了幾十年了，吃了幾十年了，最後一次來懷念這些老菜，很不錯，我們非常滿意，它的魚和樟茶鴨都不錯。”

大鴻福以淮揚菜著稱，但菜單也不斷推陳出新，很多菜都有口皆碑，除了每位顧客必點的樟茶鴨和豆酥鱈魚，還有排骨南瓜、湖南小炒、四川小炒等等，週末供應的燒餅油條、刀削麵、牛肉麵也非常受歡迎。

週三就有一批餐廳老顧客趁著關門前再來飽餐一頓。

老顧客居乃壽說：”因為大鴻福的老闆娘是我的同學，她是我二女中的小學妹，低我一屆，我每次在這裡請客，為甚麼呢？就是因為她會給我打折，而且她會送我菜，然後沒有甜湯的時候，她會為我加甜湯，今天我就受到了很好的招待，因為他們已經要關門了，沒有甜品，但是他們特地去菜市場，買了酒釀湯圓招待所有的朋友，我非常謝謝他們，當然也很感念他們，為我曾經所做的一切服務。”

還有老顧客說，大鴻福見證了她家三代人的生活。

老顧客說：”大鴻福有我們青春的回憶，因為將近30年，我們記得剛剛開始的時候，我們很多很多朋友，很多很多校友，大家都是帶著父母、我們的小孩子，那時候都只有4歲5歲，帶著父母，一家人6、7個就來這裡，然後慢慢有朋友就湊成一桌，這還不打緊，這真的是在我們在美國打拼，在人生過程裡面，一個很美好的回憶。”

就連在餐廳做了19年的侍應楊先生也有同感。

楊先生說：”最後很多客人跟我們相處，都跟朋友一樣，有的甚至於從小到大，從小吃到大，吃到大學畢業，結了婚以後還在這裡辦婚禮，還有回來的，孩子又出生了，還在這裡一直吃，這是我覺得挺難得的一方面。”

另外，很多社區活動、紅白喜喪、公司餐會甚至記者會，也都會大鴻福舉行，而老闆關店是想退休，不過沒想到關門前顧客仍這麼熱情。

楊先生說：”就是最後的瘋狂吧，你們大家也看到了，天天爆滿，天天爆滿，也希望新的老闆如果接下來這個店，能夠把這個生意做起來，也感謝這麼多年大家的光顧，和我們老闆對大家的照顧，也感謝大家，謝謝。”

餐廳的老闆感謝顧客多年來的支持與喜歡，餐廳最後的營業時間是本週六，之後老闆和員工們會有一次聚會，並做一次旅行，之後大家會各奔前程。

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