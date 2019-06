Cupertino中餐館大鴻福即將結業 老顧客依依不捨（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在南灣Cupertino市已有近30年歷史的知名中餐館大鴻福即將結束營業,老顧客們聽到這個消息都依依不捨,紛紛趁著關門前,再來品嚐大鴻福的名菜。

週三雖然是平日中午,而且已經過了午餐高峰時間,大鴻福餐廳仍然有很多顧客用餐,包括很多老顧客都讚大鴻福的菜好吃。

老顧客說:”她的菜做得好,它的樟茶鴨非常有名,非常好吃,還有豆酥鱈魚也是一定要試的,還有一個炒馬麵也很棒,很好吃,(記者:如果他們關門,你們會部會很想念?)會呀,今天已經開始想了,在數日子了。”

另一名老顧客劉先生說:”這個館子我們吃了幾十年了,吃了幾十年了,最後一次來懷念這些老菜,很不錯,我們非常滿意,它的魚和樟茶鴨都不錯。”

大鴻福以淮揚菜著稱,但菜單也不斷推陳出新,很多菜都有口皆碑,除了每位顧客必點的樟茶鴨和豆酥鱈魚,還有排骨南瓜、湖南小炒、四川小炒等等,週末供應的燒餅油條、刀削麵、牛肉麵也非常受歡迎。

週三就有一批餐廳老顧客趁著關門前再來飽餐一頓。

老顧客居乃壽說:”因為大鴻福的老闆娘是我的同學,她是我二女中的小學妹,低我一屆,我每次在這裡請客,為甚麼呢?就是因為她會給我打折,而且她會送我菜,然後沒有甜湯的時候,她會為我加甜湯,今天我就受到了很好的招待,因為他們已經要關門了,沒有甜品,但是他們特地去菜市場,買了酒釀湯圓招待所有的朋友,我非常謝謝他們,當然也很感念他們,為我曾經所做的一切服務。”

還有老顧客說,大鴻福見證了她家三代人的生活。

老顧客說:”大鴻福有我們青春的回憶,因為將近30年,我們記得剛剛開始的時候,我們很多很多朋友,很多很多校友,大家都是帶著父母、我們的小孩子,那時候都只有4歲5歲,帶著父母,一家人6、7個就來這裡,然後慢慢有朋友就湊成一桌,這還不打緊,這真的是在我們在美國打拼,在人生過程裡面,一個很美好的回憶。”

就連在餐廳做了19年的侍應楊先生也有同感。

楊先生說:”最後很多客人跟我們相處,都跟朋友一樣,有的甚至於從小到大,從小吃到大,吃到大學畢業,結了婚以後還在這裡辦婚禮,還有回來的,孩子又出生了,還在這裡一直吃,這是我覺得挺難得的一方面。”

另外,很多社區活動、紅白喜喪、公司餐會甚至記者會,也都會大鴻福舉行,而老闆關店是想退休,不過沒想到關門前顧客仍這麼熱情。

楊先生說:”就是最後的瘋狂吧,你們大家也看到了,天天爆滿,天天爆滿,也希望新的老闆如果接下來這個店,能夠把這個生意做起來,也感謝這麼多年大家的光顧,和我們老闆對大家的照顧,也感謝大家,謝謝。”

餐廳的老闆感謝顧客多年來的支持與喜歡,餐廳最後的營業時間是本週六,之後老闆和員工們會有一次聚會,並做一次旅行,之後大家會各奔前程。

