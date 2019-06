長榮勞資談判破裂空服員啟動罷工 數十航班受影響

【i-CABLE】

在台灣,長榮航空勞資談判破裂,空中服務員隨即啟動罷工,週四影響至少33班航班,其中5班來往台北與香港的航班取消,工會指未決定何時結束罷工,但強調期間仍願意與資方協商。

長榮航空與空中服務員工會,磋商不足兩小時後宣告談判破裂。大批空中服務員隨即聚集於長榮公司總部外,交出員工證、護照及台胞證,以示離開工作崗位,期間一度與保安推撞。

工會去年11月開始與長榮資方協商,提出8大改善薪酬福利的訴求,包括提高外站津貼,由現行每小時90新台幣加至150新台幣,但當中最大爭議在於工會堅持,非工會成員不得享有相同待遇,資方一直拒絕。

長榮對罷工表示遺憾,向大眾鞠躬道歉,認為有員工是受同袍壓力才參與罷工,期望他們理性行動。

長榮強調,希望參與罷工的空中服務員盡快復工,警告罷工期間,公司暫停向他們支薪和提供員工福利。

協調長榮勞資談判的勞動部呼籲雙方盡快返回談判桌,透過協商解決紛爭,長榮已成立緊急應變小組疏導旅客,民航局亦啟動應變機制。

