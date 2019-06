東灣華裔男女車內中槍亡 警方估計是謀殺後自殺案

【KTSF】

東灣Contra Costa縣警方上週於一輛停在街邊的車中發現兩具屍體,警方證實死者是一對華裔男女,相信是其中一人開槍殺死另一人後,再吞槍自盡。

警方表示,上週四早上9點半左右接報,趕至Pittsburg南面的Kirker Pass路夾Nortonville路處,並在停泊在路邊的一輛車中發現兩具屍體。

警方證實,死者分別是58歲的Antioch居民Dong Liu,和56歲的Santa Rosa居民Meizhen Zhu。

警方表示,兩人是男女朋友關係,相信男子先將女子槍殺後再自殺,暫時未知行兇動機。

目前案件仍在調查中,有線索人士請聯絡警方,電話:(925)646-2441,或至電匿名報案熱線,電話:(866)846-3592。

