華裔老師利用擴增實景AR技術 望引起年輕人對國畫興趣（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

中國水墨國畫在世界享負盛名,但越來越少年輕人學習國畫,有一位大學華裔老師就利用擴增實景AR技術,希望引起年輕人對國畫的興趣。

傳統的中國水墨畫和AR技術看似風馬牛不相及,但在上週的世界擴增/虛擬技術博覽AWE會場上,卻出現了中國國畫三大畫派之一嶺南畫派的畫作,這些畫作都來自一位在柏克萊加大Extension教授現代國畫的華裔老師Anita Wong。

Anita的師傅是嶺南國畫大師趙少昂的女弟子,她的師傅希望她能夠將嶺南水墨畫傳承下去,並發揚光大。

在美國教了13年國畫的Anita,發現學習中國國畫的年輕人越來越少。

Anita說:”因為有好多年輕人已經是到用電腦作畫,或者從事抽象藝術創作,但是我們的國畫其實對我們是很珍貴的,但是我又不想拘泥於過去,好像好傳統好古老那樣,我想可愛點和互動多點,讓年輕一代對國畫更加有興趣。”

Anita平時在課堂上教學生用電腦畫畫,但是回到家就用紙筆墨作畫,她一直在思考如何將兩者結合,之後她在兩年前的AWE上取得靈感,將AR技術融入她的畫作中,她和一位軟件工程師合作,用兩年的時間開發了兩個融合了AR技術的程式。

Anita說:”我們看國畫是2D的,我想國畫是3D,那些水墨可以從畫中飛出來,那麼我們就可以和那些水墨進行互動,可以近距離一點,可愛一點。”

用戶只要在智能手機或者平板電腦上打開這個AR國畫App,對著相應的國畫按下啟動按鈕,就能夠看見畫中的水墨飛出屏幕中的畫紙。

用戶可以用手將水墨點回到畫紙上,更可以嘗試改變水墨的顏色,來創作一幅不同顏色的畫。

第二個app就是一個AR國畫社交媒體app,用鏡頭對著經過處理的國畫,就能看到其他用戶對畫作的評論和留言,用戶也可以留言和其他藝術家進行交流。

Anita表示,這兩個程式仍然在測試階段,並正在蘋果程式商店App Store審核中,未來會添加更多她創作的嶺南水墨國畫到程式中,還希望這個AR程式,除了能吸引更多人提起對國畫的興趣之外,還能鼓勵學習國畫的人做出更多的創作。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。