華裔老師利用擴增實景AR技術 望引起年輕人對國畫興趣（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

中國水墨國畫在世界享負盛名，但越來越少年輕人學習國畫，有一位大學華裔老師就利用擴增實景AR技術，希望引起年輕人對國畫的興趣。

傳統的中國水墨畫和AR技術看似風馬牛不相及，但在上週的世界擴增/虛擬技術博覽AWE會場上，卻出現了中國國畫三大畫派之一嶺南畫派的畫作，這些畫作都來自一位在柏克萊加大Extension教授現代國畫的華裔老師Anita Wong。

Anita的師傅是嶺南國畫大師趙少昂的女弟子，她的師傅希望她能夠將嶺南水墨畫傳承下去，並發揚光大。

在美國教了13年國畫的Anita，發現學習中國國畫的年輕人越來越少。

Anita說：”因為有好多年輕人已經是到用電腦作畫，或者從事抽象藝術創作，但是我們的國畫其實對我們是很珍貴的，但是我又不想拘泥於過去，好像好傳統好古老那樣，我想可愛點和互動多點，讓年輕一代對國畫更加有興趣。”

Anita平時在課堂上教學生用電腦畫畫，但是回到家就用紙筆墨作畫，她一直在思考如何將兩者結合，之後她在兩年前的AWE上取得靈感，將AR技術融入她的畫作中，她和一位軟件工程師合作，用兩年的時間開發了兩個融合了AR技術的程式。

Anita說：”我們看國畫是2D的，我想國畫是3D，那些水墨可以從畫中飛出來，那麼我們就可以和那些水墨進行互動，可以近距離一點，可愛一點。”

用戶只要在智能手機或者平板電腦上打開這個AR國畫App，對著相應的國畫按下啟動按鈕，就能夠看見畫中的水墨飛出屏幕中的畫紙。

用戶可以用手將水墨點回到畫紙上，更可以嘗試改變水墨的顏色，來創作一幅不同顏色的畫。

第二個app就是一個AR國畫社交媒體app，用鏡頭對著經過處理的國畫，就能看到其他用戶對畫作的評論和留言，用戶也可以留言和其他藝術家進行交流。

Anita表示，這兩個程式仍然在測試階段，並正在蘋果程式商店App Store審核中，未來會添加更多她創作的嶺南水墨國畫到程式中，還希望這個AR程式，除了能吸引更多人提起對國畫的興趣之外，還能鼓勵學習國畫的人做出更多的創作。

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