前機師指駕駛波音737 Max機師應接受模擬訓練

【KTSF 江良慧報導】

眾議院運輸及基建委員會屬下的航空小組委員會,正調查導致346人死亡的兩架波音737 Max的空難,關注航空安全的前機師Chelsey Sullenberger作證時提出,所有駕駛737 Max的機師,都應該要接受模擬訓練。

10年前,因為把一架引擎失靈的客機安全降落在Hudson河上,而成為英雄的時任機師Sullenberger,向國會一個小組委員會表示,空難根本不應該發生。

Sullenberger說:”這些空難證明,目前我們的飛機設計和認證系統不行,這是事故不應發生。”

Sullenberger表示,雖然波音737 Max的兩次空難發生在海外,但如果不認真處理和解決問題,難保空難會在美國發生。

他表示,當飛機電腦系統的軟件失靈時,對機師造成的驚嚇因素是真確和會令人困擾,他明白機組人員要重新掌控飛機的困難。

Sullenberger說:”我最近經歷所有這些警告,在一次737 Max模擬飛行重現這次空難時,即使知道會發生何事,我也明白機組人員來不及解決問題,在這些事故前,我都認為美國民航機師都不大可能在模擬訓練時遇到這情況。”

Sullenberger提出,所有737 Max的飛機師都應該接受模擬飛行的詳盡訓練,所有737 Max飛機在發生兩次空難後全面停飛,目前還未有復飛的時間表。

