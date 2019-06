Burlingame華裔學生17嵗考獲雙項副學士學位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Burlingame市一名華裔學生,17嵗考獲雙項副學士學位,也是Skyline社區大學49年來最年輕的畢業生,帶大家了解他的學習心得。

雙副學士學位畢業生高榮祥說:”我自小學和中學的西班牙文沉浸課程中,開始學寫西班牙文,之後,當我旅行的時候,我喜歡和其他人見面,認識他們的文化,不只是課本中的知識,從他們身上親身體驗,這給了我一個了解他們文化更加真實的一個經驗。”

17嵗的高榮祥,說的一口流利的西班牙語,是因為已經完成了Design Tech高中所設的西班牙語課程後,到Skyline社區大學上課6個學期。

之後校方告訴他,接近獲得副學士學位,他就繼續在Skyline社區大學和加上Canada社區大學完成例如英語和文科方面的基本課程,總結學分後考獲西班牙語文和跨學科研究(interdisciplinary studies)副學士學位,也是Skyline社區大學49年來最年輕的榮譽畢業生。

高榮祥取得這樣的成就,他父母也感到意外,母親劉燕透露,孩子完全是自發性的學習,家長遇到的問題,或許就是開車送孩子上課,有時甚至動員鄰居幫忙。

家長劉燕說:”我是非常驕傲,他是非常自律,做事情非常認真,最重要的是父母要鼓勵他,把你的眼界放寬,把你的世界放大,把你和真正的社會連接在一起,這樣不只是找到學業上的一個成就,也找到人生的一個方向。”

高榮祥強調自己喜歡的課外活動包括足球、田徑、辯論,和在網上看關於環境保護與科技的視頻,增廣見聞。

高榮祥說:”很多人以為我辛苦學習,沒有玩樂的時間,這並不正確,我認為需要的是平衡,我確實喜歡在週末和朋友一起玩足球和吃午飯,我認為學習是最重要的,但是有社交活動也很重要。”

高榮祥表示,在明年高中畢業後,將報考柏克萊加州大學、哈佛大學和史丹福大學,在環境政策和工程方面謀求深造。

