Burlingame華裔學生17嵗考獲雙項副學士學位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Burlingame市一名華裔學生，17嵗考獲雙項副學士學位，也是Skyline社區大學49年來最年輕的畢業生，帶大家了解他的學習心得。

雙副學士學位畢業生高榮祥說：”我自小學和中學的西班牙文沉浸課程中，開始學寫西班牙文，之後，當我旅行的時候，我喜歡和其他人見面，認識他們的文化，不只是課本中的知識，從他們身上親身體驗，這給了我一個了解他們文化更加真實的一個經驗。”

17嵗的高榮祥，說的一口流利的西班牙語，是因為已經完成了Design Tech高中所設的西班牙語課程後，到Skyline社區大學上課6個學期。

之後校方告訴他，接近獲得副學士學位，他就繼續在Skyline社區大學和加上Canada社區大學完成例如英語和文科方面的基本課程，總結學分後考獲西班牙語文和跨學科研究（interdisciplinary studies）副學士學位，也是Skyline社區大學49年來最年輕的榮譽畢業生。

高榮祥取得這樣的成就，他父母也感到意外，母親劉燕透露，孩子完全是自發性的學習，家長遇到的問題，或許就是開車送孩子上課，有時甚至動員鄰居幫忙。

家長劉燕說：”我是非常驕傲，他是非常自律，做事情非常認真，最重要的是父母要鼓勵他，把你的眼界放寬，把你的世界放大，把你和真正的社會連接在一起，這樣不只是找到學業上的一個成就，也找到人生的一個方向。”

高榮祥強調自己喜歡的課外活動包括足球、田徑、辯論，和在網上看關於環境保護與科技的視頻，增廣見聞。

高榮祥說：”很多人以為我辛苦學習，沒有玩樂的時間，這並不正確，我認為需要的是平衡，我確實喜歡在週末和朋友一起玩足球和吃午飯，我認為學習是最重要的，但是有社交活動也很重要。”

高榮祥表示，在明年高中畢業後，將報考柏克萊加州大學、哈佛大學和史丹福大學，在環境政策和工程方面謀求深造。

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