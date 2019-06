【i-CABLE】

《華盛頓郵報》記者卡舒吉被殺案,聯合國專家報告指,沙特阿拉伯王儲穆罕默德及高層官員需為事件負責。

聯合國發表長逾100頁的報告,形容卡舒吉是遭到有預謀及刻意的處決,有可靠證據證明,王儲穆罕默德及高層官員涉案,呼籲聯合國秘書長古特雷斯和美國聯邦調查局展開調查。

報告又認為,沙特及土耳其對案件的聯合調查未有達至國際標準,沙特一定程度妨礙司法公正,要求沙特當局暫停現時針對11名疑犯的審訊。

